В Николаеве пешеходный мост оторвался от берега - СМИ

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КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Пешеходный мост через реку Ингул в Николаеве оторвался от берега.

"Переправа соединяет центр города с одним из самых отдаленных районов. Сильным ветром и течением понтонные конструкции потянуло в сторону, металлическое крепление не выдержало и оторвалось. В результате образовалась огромная дыра, а сам мост превратился в зигзаг", – сообщает ТСН.

Несмотря на то, что переходом постоянно пользуются сотни людей, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в американском штате Вашингтон, есть пострадавшие.