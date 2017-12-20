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    В Николаеве пешеходный мост оторвался от берега - СМИ

    (обновлено: )33330
    Пешеходный мост-переправа соединяет центр Николаева с одним из самых отдаленных районов, пострадавших в результате инцидента нет.
    В Николаеве оторвался от берега пешеходный мост
    Скриншот видео

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Пешеходный мост через реку Ингул в Николаеве оторвался от берега.

    "Переправа соединяет центр города с одним из самых отдаленных районов. Сильным ветром и течением понтонные конструкции потянуло в сторону, металлическое крепление не выдержало и оторвалось. В результате образовалась огромная дыра, а сам мост превратился в зигзаг", – сообщает ТСН.

    Несмотря на то, что переходом постоянно пользуются сотни людей, обошлось без пострадавших.

    Ранее сообщалось, что скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в американском штате Вашингтон, есть пострадавшие.

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