ГСЧС

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье в четверг вечером фура Volvo перевернулась на мосту над железнодорожными путями, в результате чего из грузовика на колею выпали кабельные катушки, на которые наехал грузовой поезд. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"14 декабря в 18:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что по ул. Калибровая, Заводского района. Запорожье произошло ЧП. Прибыв на место, спасатели выяснили, что водитель грузового автомобиля "Вольво", который перевозил катушки с кабелями (весом примерно по 2 тонны каждая), не справился с управлением, въехал в железобетонные элементы моста над железнодорожными путями и перевернулся", — говорится в сообщении.

ГСЧС В Запорожье перевернувшаяся фура повредила мост

В результате ДТП частично повреждены металлические конструкции ограждения моста, три кабельные катушки упали на железнодорожные пути. В это время по направлению Запорожье — Левое — Запорожье-2 шел грузовой поезд и наехал на кабельную продукцию.

На месте происшествия создан штаб по ликвидации чрезвычайного происшествия во главе с заместителем мэра Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Владимиром Волобуевым.

Также сотрудники ГСЧС обеспечили освещение места происшествия с помощью осветительной башни. Врачи оказали водителю грузовика медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Ранее сообщалось, что на проспекте Ватутина в Киеве произошло двойное ДТП, в результате чего пострадали два человека.