наверх
04.01.201814:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Возле ж/д моста в Херсоне обнаружили артснаряд

    (обновлено: )5310
    Снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен на берегу реки Днепр в 100 метрах от железнодорожного моста в Херсоне. Его вывезли в специально отведенное место и уничтожили в установленном порядке.
    Артснаряд, найденный возле железнодорожного моста в Херсоне
    kherson.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Специалисты уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, найденный возле железнодорожного моста в Херсоне, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, 3 января руководитель охраны во время обхода прилегающей территории обнаружил снаряд на берегу реки Днепр в 100 метрах от железнодорожного моста. На место происшествия выехала пиротехническая группа.

    kherson.dsns.gov.ua
    На месте обнаружения артснаряда возле железнодорожного моста в Херсоне

    "Специалисты идентифицировали предмет как артснаряд калибром 195 миллиметров времен Второй мировой войны, вывезли его в специально отведенное место и уничтожили в установленном порядке", — говорится в сообщении.

    В конце прошлого года правоохранители обнаружили на подконтрольной Киеву территории Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Дорожное движение в Киеве
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает