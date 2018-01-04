Возле ж/д моста в Херсоне обнаружили артснаряд

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Специалисты уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, найденный возле железнодорожного моста в Херсоне, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 3 января руководитель охраны во время обхода прилегающей территории обнаружил снаряд на берегу реки Днепр в 100 метрах от железнодорожного моста. На место происшествия выехала пиротехническая группа.

kherson.dsns.gov.ua На месте обнаружения артснаряда возле железнодорожного моста в Херсоне

"Специалисты идентифицировали предмет как артснаряд калибром 195 миллиметров времен Второй мировой войны, вывезли его в специально отведенное место и уничтожили в установленном порядке", — говорится в сообщении.

В конце прошлого года правоохранители обнаружили на подконтрольной Киеву территории Донецкой области тайник с оружием и боеприпасами.