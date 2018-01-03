Черный день в Перу: смертельное ДТП с автобусом и обрушение моста

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Не менее пяти человек погибли в Перу в результате обрушения подвесного моста, десятки пропали без вести, сообщает Национальный институт гражданской обороны (INDECI).

"INDECI наблюдает за спасательной операцией после обрушения висячего моста через реку Апуримак в районе Кимбири (провинция Ла-Конвенсьон). Пока известно о пяти утонувших и десятках пропавших", — говорится в заявлении института в Twitter.

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Примечательно, что обстоятельства трагедии повторяют события романа "Мост короля Людовика Святого" американского писателя Торнтона Уайлдера. В книге, которая стала лауреатом Пулитцеровской премии в 1928 году, описывается инцидент, произошедший в Перу в XVIII веке. 20 июля 1714 года между Лимой и Куско обрушился висячий мост, что привело к гибели пяти человек.

Как сообщалось ранее, число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек. Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.