Резко возросло число жертв ДТП на "Повороте дьявола" в Перу

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек, сообщает газета Comercio со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

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Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

elcomercio.pe В Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть, десятки погибших

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.