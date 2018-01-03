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    Резко возросло число жертв ДТП на "Повороте дьявола" в Перу

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    Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". По последним данным, жертвами аварии стали 48 человек.
    Спасательные работы в Перу, пассажирский автобус рухнул в пропасть
    @Agencia_Andina

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек, сообщает газета Comercio со ссылкой на местную полицию.

    Ранее сообщалось о 36 погибших.

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    Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

    elcomercio.pe
    В Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть, десятки погибших

    Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.

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