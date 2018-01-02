наверх
02.01.201817:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пьяное ДТП. В Одессе внедорожник "влетел" в Smart - СМИ

    117
    Авария произошла в понедельник около 21:00 на проспекте Добровольского в Одессе. По данным СМИ, в крови водителя Mitsubishi Pajero обнаружили 4,17 промилле алкоголя, что более чем в 20 раз превышает допустимую норму.
    На месте ДТП в Одессе, 1 января 2018
    Думская.net

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero в понедельник, 1 января, столкнулся в автомобиль Smart в Одессе, водитель и пассажир которого получили травмы и были госпитализированы, сообщает "Думская" со ссылкой на патрульную службу.

    Спасибо регулировщику. Под Киевом джип за секунду проскочил перед поездом. Видео
    За секунду до трагедии. Под Киевом лихач на джипе проскочил перед поездом

    Авария произошла около 21:00 на проспекте Добровольского.

    По данным издания, 28-летний водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

    "В его крови обнаружили 4,17 промилле алкоголя, что более чем в 20 раз превышает допустимую норму", — говорится в сообщении.  

    Ранее в интернете появилось видео момента наезда на мать с ребенком в Хмельницкой области. Женщина погибла, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел