Пьяное ДТП. В Одессе внедорожник "влетел" в Smart - СМИ

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero в понедельник, 1 января, столкнулся в автомобиль Smart в Одессе, водитель и пассажир которого получили травмы и были госпитализированы, сообщает "Думская" со ссылкой на патрульную службу.

Авария произошла около 21:00 на проспекте Добровольского.

По данным издания, 28-летний водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В его крови обнаружили 4,17 промилле алкоголя, что более чем в 20 раз превышает допустимую норму", — говорится в сообщении.

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