наверх
03.01.201801:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под Киевом пьяный судья совершил крупное ДТП и пытался скрыться - СМИ

    (обновлено: )335
    По данным народного депутата Игоря Мосийчука, ДТП произошло на повороте в село Белогородка под Киевом. СМИ, работающие на месте происшествия, сообщают, что вероятным виновником аварии является судья Киево-Святошинского суда Дмитрия Усатов.
    На месте ДТП под Киевом в участием судьи
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Натрассе возле села Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием, по предварительным данным, судьи Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрия Усатова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Радикальной партии "Игорь Мосийчук.

    ДТП на ул. Стеценко в Киеве
    dtp.kiev.ua
    Масштабное ДТП с тяжелыми последствиями произошло на Сырце в Киеве

    "Сейчас на повороте с Житомирской трассы на село Белогородка крупное ДТП с тяжело травмированными. Виновник ДТП, по предварительной информации, судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и на карете скорой помощи пытается покинуть место преступления", — написал Мосийчук.

    Смотрите также: Будет суд Линча: в Киеве митингующие грозят расправиться над полицейскими 

    По его данным, очевидцы происшествия заблокировали "скорую" и не дают судьи бежать.

    Официального подтверждения информации о ДТП с участием судьи Усатова нет, однако издание dtp.kiev.ua опубликовало видео с места происшествия. Автор видео (см. ниже) также сообщает о крупном ДТП близ Белогородки, отмечая, что вероятным виновником происшествия является местный судья. 

    Между тем некоторые пользователи в комментария под видео утверждают, что мужчина, находящийся в машине скорой помощи, не поход на Дмитрия Усатова. 

    dtp.kiev.ua
    Вероятный виновник ДТП под Киевом

    Напомним, в 1 января 2018 года в Украине снижена максимальная скорость движения в населенных пунктах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Президент Петр Порошенко поздравил военных с Новым годом
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел