Под Киевом пьяный судья совершил крупное ДТП и пытался скрыться - СМИ

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Натрассе возле села Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием, по предварительным данным, судьи Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрия Усатова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Радикальной партии "Игорь Мосийчук.

"Сейчас на повороте с Житомирской трассы на село Белогородка крупное ДТП с тяжело травмированными. Виновник ДТП, по предварительной информации, судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и на карете скорой помощи пытается покинуть место преступления", — написал Мосийчук.

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По его данным, очевидцы происшествия заблокировали "скорую" и не дают судьи бежать.

Официального подтверждения информации о ДТП с участием судьи Усатова нет, однако издание dtp.kiev.ua опубликовало видео с места происшествия. Автор видео (см. ниже) также сообщает о крупном ДТП близ Белогородки, отмечая, что вероятным виновником происшествия является местный судья.

Между тем некоторые пользователи в комментария под видео утверждают, что мужчина, находящийся в машине скорой помощи, не поход на Дмитрия Усатова.

dtp.kiev.ua Вероятный виновник ДТП под Киевом

Напомним, в 1 января 2018 года в Украине снижена максимальная скорость движения в населенных пунктах.