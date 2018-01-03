Более 30 человек погибли в Перу в результате падения автобуса в пропасть

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Число жертв аварии с автобусом в Перу выросло до 36 человек, сообщило министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
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Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.
"Дорожно-транспортное происшествие в Пасамайо (провинция Уараль) уже оставило 36 погибших и шесть раненых", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.
На месте происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.
Ранее сообщалось о крупномасштабном ДТП в Италии, в результате которого произошел пожар и погибли 6 человек.