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    Более 30 человек погибли в Перу в результате падения автобуса в пропасть

    (обновлено: )23
    Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). По последним данным, в результате аварии погибли 36 человек.
    Масштабное ДТП с автобусом в Перу
    @Agencia_Andina

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Число жертв аварии с автобусом в Перу выросло до 36 человек, сообщило министерство здравоохранения.

    Ранее сообщалось о 25 погибших.

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    Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

    @Agencia_Andina
    Масштабное ДТП с автобусом в Перу

    "Дорожно-транспортное происшествие в Пасамайо (провинция Уараль) уже оставило 36 погибших и шесть раненых", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

    @Agencia_Andina
    Масштабное ДТП с автобусом в Перу

    На месте происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.

    Ранее сообщалось о крупномасштабном ДТП в Италии, в результате которого произошел пожар и погибли 6 человек. 

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