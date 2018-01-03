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    Очевидцы сообщили подробности пьяного ДТП с участием судьи под Киевом

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    Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault. За рулем Ford находился местный судья.
    ДТП с участием судьи под Киевом
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику — судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову, сообщает издание dtp.kiev.ua.

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    dtp.kiev.ua
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    "Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами был госпитализирован", — говорится в сообщении.

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    По данным издания, за рулем Ford "был местный судья — Усатов Дмитрий Дмитриевич, находившейся в состоянии алкогольного опьянения". Благодаря неравнодушным очевидцам происшествия мужчина был задержан.

    "Он не получил видимых серьезных травм, но ему оказали первую медицинскую помощь на месте, так как ему резко стало плохо. Местные жители заблокировали выезд скорой, чтобы судья не имел возможности скрыться с места аварии", — отмечается в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    Вероятный виновник ДТП под Киевом - судья Дмитрий Усатов

    Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

    dtp.kiev.ua
    ДТП с участием судьи под Киевом

    Ранее было обнародовано видео с места резонансного ДТП. 

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