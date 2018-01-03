Масштабное ДТП в Италии с участием бензовоза: погибла семья из Франции

В Италии в результате столкновения двух грузовиков, бензовоза и легкового автомобиля погибли шесть человек, передает местный информационный сайт ANSA.

"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз, два грузовика (один из которых перевозил бензин, а другой – зерно), а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", — сказано в сообщении.

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Кроме находившихся в легковом автомобиле людей погиб водитель одного из грузовиков.

Согласно сообщению, шоссе A21 закрыто для проезда до утра: полиция проведет осмотр места ДТП с целью восстановления точной динамики столкновения.