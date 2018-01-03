наверх
03.01.201803:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Масштабное ДТП в Италии с участием бензовоза: погибла семья из Франции

    (обновлено: )29
    На шоссе А21 между Брешией и Манербио столкнулись бензовоз, два грузовика (один из которых перевозил бензин, а другой – зерно), а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей.
    Канал на Youtube Brescia Netweek

    В Италии в результате столкновения двух грузовиков, бензовоза и легкового автомобиля погибли шесть человек, передает местный информационный сайт ANSA.

    "Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз, два грузовика (один из которых перевозил бензин, а другой – зерно), а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", — сказано в сообщении.

    Читайте и смотрите: Очевидцы сообщили подробности пьяного ДТП с участием судьи под Киевом

    Кроме находившихся в легковом автомобиле людей погиб водитель одного из грузовиков.

    Согласно сообщению, шоссе A21 закрыто для проезда до утра: полиция проведет осмотр места ДТП с целью восстановления точной динамики столкновения. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Президент Петр Порошенко поздравил военных с Новым годом
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел