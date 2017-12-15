В Киеве баржа едва не снесла пешеходный мост

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста, сообщил участник "Автомайдана" Алексей Гриценко на своей странице в Facebook.

Как стало известно, инцидент произошел днем 13 декабря.

"А знают ли киевляне, что позавчера мы чуть не потеряли пешеходный мост? Баржа, полностью нагруженная песком, ударила в каменную насыпь вокруг опоры. Хорошо, что удар был не очень сильный. Предварительно, это баржа SOBI", — пишет Алексей.

facebook.com/grytsenko.alex В Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста

По его утверждению, экипаж баржи был пьян. Но по официальной версии — один спал, а второму стало плохо.

Напомним, в Запорожье в четверг вечером фура Volvo перевернулась на мосту над железнодорожными путями, в результате чего из грузовика на колею выпали кабельные катушки, на которые наехал грузовой поезд.