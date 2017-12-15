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    Киев

    В Киеве баржа едва не снесла пешеходный мост

    (обновлено: )37721
    Как сообщают соцсети, баржа, полностью нагруженная песком, ударила в каменную насыпь вокруг опоры. Удар был не очень сильный, поэтому опора устояла.
    В Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста
    facebook.com/grytsenko.alex

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста, сообщил участник "Автомайдана" Алексей Гриценко на своей странице в Facebook.

    Как стало известно, инцидент произошел днем 13 декабря.

    "А знают ли киевляне, что позавчера мы чуть не потеряли пешеходный мост? Баржа, полностью нагруженная песком, ударила в каменную насыпь вокруг опоры. Хорошо, что удар был не очень сильный. Предварительно, это баржа SOBI", — пишет Алексей.

    facebook.com/grytsenko.alex
    В Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста

    По его утверждению, экипаж баржи был пьян. Но по официальной версии — один спал, а второму стало плохо.

    Напомним, в Запорожье в четверг вечером фура Volvo перевернулась на мосту над железнодорожными путями, в результате чего из грузовика на колею выпали кабельные катушки, на которые наехал грузовой поезд.

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