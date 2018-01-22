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    Общество

    На века. Крымский мост выдержит девятибалльное землетрясение

    (обновлено: )81271
    Специалисты сообщили, что на Крымский мост устанавливают шок-трансмиттеры — устройства, которые смогут защитить конструкцию от девятибалльных землетрясений.
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. На автодорожной части моста через Керченский пролив начали устанавливать шок-трансмиттеры — устройства, защищающие его от динамических нагрузок и девятибалльных землетрясений, сообщил РИА Новости инфоцентр "Крымский мост".

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    Шок-трансмиттеры размещают между опорами и пролетами моста. Всего планируется установить более 760 таких устройств.

    "Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста "дышать", то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями,  — рассказал технический директор "Института Гипростроймост – Санкт-Петербург" Игорь Колюшев.  – А во время землетрясения шок-трансмиттеры равномерно распределят нагрузку по опорам", – добавил он.

    На железнодорожной части моста опоры закреплены по-другому и не требуют дополнительной защиты. В случае землетрясения сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.

    К разработке проекта по защите моста привлекли Институт физики земли РАН, а дополнительные изыскания позволили ученым значительно расширить базу знаний о сейсмической активности в Керченско-Таманском регионе.

    Мост через Керченский пролив, будет длиной 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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