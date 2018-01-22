В Киеве на проезжую часть обвалились конструкции моста

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в Святошинском районе произошло обрушение конструкций путепровода по бульвару Гавела.

Аварийный мост проходит над проспектом Комарова.

Фото dtp.kiev.ua Разрушающийся путепровод в Святошинском районе Киева

"Полиция перекрыла проезд, все едут через петлю/разворот, пробка более 1 километра", — говорится на странице сообщества dtp.kiev.ua.

Сейчас аварийные бригады оперативно устраняют последствия обрушения. Специалисты выясняют, насколько ЧП критично и можно ли продолжать движение по путепроводу и под ним.

Позднее стало известно, что ЧП произошло из-за аварии: транзитный грузовик нарушил максимально допустимую высоту кузова и снес временную металлическую конструкцию, которая подпирала аварийный участок моста. Повреждений для путепровода или несущих конструкций не нанесено.

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Напомним, в феврале 2017 года в столице произошло частичное обрушение Шулявского путепровода. На длительное время движение по нем было полностью запрещено, а киевские власти заявил, что реконструкция моста обойдется в 1,5 миллиарда гривен.

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