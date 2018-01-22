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    Киев

    В Киеве на проезжую часть обвалились конструкции моста

    (обновлено: )89620
    Чрезвычайное происшествие случилось на путепроводе, который пересекает проспект Комарова. В районе обрушения конструкций образовалась пробка из авто, полиция пускает их в объезд.
    Обрушение элементов моста в Святошинском районе Киева
    Фото dtp.keiv.ua

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в Святошинском районе произошло обрушение конструкций путепровода по бульвару Гавела.

    Аварийный мост проходит над проспектом Комарова.

    Фото dtp.kiev.ua
    Разрушающийся путепровод в Святошинском районе Киева

    "Полиция перекрыла проезд, все едут через петлю/разворот, пробка более 1 километра", — говорится на странице сообщества dtp.kiev.ua.

    Сейчас аварийные бригады оперативно устраняют последствия обрушения. Специалисты выясняют, насколько ЧП критично и можно ли продолжать движение по путепроводу и под ним.

    Позднее стало известно, что ЧП произошло из-за аварии: транзитный грузовик нарушил максимально допустимую высоту кузова и снес временную металлическую конструкцию, которая подпирала аварийный участок моста. Повреждений для путепровода или несущих конструкций не нанесено.

    Смотрите также: Ситуация в районе Шулявского моста после обрушения

    Напомним, в феврале 2017 года в столице произошло частичное обрушение Шулявского путепровода. На длительное время движение по нем было полностью запрещено, а киевские власти заявил, что реконструкция моста обойдется в 1,5 миллиарда гривен.

    Смотрите также: ЧП с Шулявским мостом может повториться в Киеве на Нивках

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