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    Фотоленты

    Он не устал. Киевский мост, где произошло обрушение конструкций

    (обновлено: )49023
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве в результате ДТП повреждены временные конструкции моста через проспект Космонавта Комарова, сообщили УНИАН в пресс-службе "Киевавтодора". 

    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Мост "устал", Кличко "задолбал". Соцсети о рухнувшем в Киеве мосте

    Согласно сообщению, в результате нарушения правил дорожного движения — превышения высоты транспортного средства — произошла авария с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции, которая была установлена для ремонта путепровода.

    "Никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. Сейчас работы по разборке металлической конструкции завершены, движение транспорта восстановлено в обычном режиме", — подчеркнули в корпорации.

    Ранее в соцсетях сообщили, что обвалилась конструкция моста на проспекте Комарова, из-за чего перекрыто движение на участке.

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