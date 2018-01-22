Он не устал. Киевский мост, где произошло обрушение конструкций

В Киеве в результате ДТП повреждены временные конструкции моста через проспект Космонавта Комарова, сообщили УНИАН в пресс-службе "Киевавтодора".

Согласно сообщению, в результате нарушения правил дорожного движения — превышения высоты транспортного средства — произошла авария с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции, которая была установлена для ремонта путепровода.

"Никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. Сейчас работы по разборке металлической конструкции завершены, движение транспорта восстановлено в обычном режиме", — подчеркнули в корпорации.

Ранее в соцсетях сообщили, что обвалилась конструкция моста на проспекте Комарова, из-за чего перекрыто движение на участке.