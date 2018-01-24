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    В Украине из-за непогоды без света остаются пять областей

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (144)

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    Остаются обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях (Одесская – 46, Черкасская – 11, Днепропетровская – шесть, Запорожская – пять и Донецкая – один), сообщили в ГСЧС.
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    kp.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Около 70 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения, постепенно возобновляется электроснабжение.

    "Остаются обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях (Одесская – 46, Черкасская – 11, Днепропетровская – шесть, Запорожская – пять и Донецкая – один)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

    В частности, в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечено передвижные электростанции, населенный пункт обеспечен водоснабжением, теплоснабжением – частично.

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