Жители юга Украины показали таинственное нашествие скворцов

Как сообщает "Думская", несмотря на завораживающее зрелище, прохожим приходится прятаться, так как сверху на них буквально сыпется дождь отходов жизнедеятельности птиц.

trassae95.com/ В Одесской области — аномальное нашествие скворцов

trassae95.com/ В Одесской области — аномальное нашествие скворцов

По словам экологов, теплая осень и аномально теплый декабрь сыграл с перелетными пернатыми злую шутку: птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи и массово слетаются в населенные пункты в ее поисках.

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