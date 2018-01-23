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    Жители юга Украины показали таинственное нашествие скворцов

    (обновлено: )305
    Жители юга Одесской области наблюдают небывалое нашествие скворцов. Как сообщают пользователи в соцсетях, огромные стаи этих птиц буквально атаковали Болград и Измаил.
    Канал Ирины Золотарёвой на Youtube

    Как сообщает "Думская", несмотря на завораживающее зрелище, прохожим приходится прятаться, так как сверху на них буквально сыпется дождь отходов жизнедеятельности птиц.

    trassae95.com/
    В Одесской области — аномальное нашествие скворцов
    trassae95.com/
    В Одесской области — аномальное нашествие скворцов

    По словам экологов, теплая осень и аномально теплый декабрь сыграл с перелетными пернатыми злую шутку: птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи и массово слетаются в населенные пункты в ее поисках.

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