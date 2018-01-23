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    Снегопад в Днепре. Первыми встали трамваи

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (134)

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    В результате непогоды временно остановлено движение трамваев, также на некоторых улицах наблюдаются проблемы с движением грузового транспорта.
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    В ночь с 22 на 23 января в Днепре начался обильный снегопад, в результате чего начались проблемы с движением транспорта. 

    По данным местных СМИ, из-за непогоды временно остановлено движение трамваев, также на некоторых улицах наблюдаются проблемы с движением грузового транспорта.

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    Коммунальные службы, спасатели и полиция работают в усиленном режиме.

    Накануне, 22 января, в результате непогоды под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус, пострадали как минимум два человека. 

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