Царство снежной Королевы. Снегопад преобразил Токио до неузнаваемости

Знаменитые достопримечательности Токио преобразились в результате обильных снегопадов.

Храм Сенсоджи, Музей Гибли и Токийский Диснейленд практически не узнать, они укутаны белым пушистым снегом.

Впрочем, несмотря на неприятности, которые принес обильный снегопад, многие токийцы все же рады снегу, ведь столичные достопримечательности стали выглядеть еще завораживающе.

Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Украине остаются обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях (Одесская – 46, Черкасская – 11, Днепропетровская – шесть, Запорожская – пять и Донецкая – один).