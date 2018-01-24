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    Фотоленты

    Царство снежной Королевы. Снегопад преобразил Токио до неузнаваемости

    (обновлено: )37110
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/ysk_photo
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/biophychemistry
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/biophychemistry
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/onotch_x
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/biophychemistry
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/biophychemistry
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/onotch_x
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/onotch_x
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/biophychemistry
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/biophychemistry
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/biophychemistry
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/biophychemistry
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/taka_00215
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/kah05disney
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/you_photrip
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/kah05disney
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/amatou_0429
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/you_photrip
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/amatou_0429
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/amatou_0429
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    twitter.com/k_t_t_k_pt

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    Знаменитые достопримечательности Токио преобразились в результате обильных снегопадов.

    Храм Сенсоджи, Музей Гибли и Токийский Диснейленд практически не узнать, они укутаны белым пушистым снегом.

    Впрочем, несмотря на неприятности, которые принес обильный снегопад, многие токийцы все же рады снегу, ведь столичные достопримечательности стали выглядеть еще завораживающе.

    Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Украине остаются обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях (Одесская – 46, Черкасская – 11, Днепропетровская – шесть, Запорожская – пять и Донецкая – один).

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