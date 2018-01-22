наверх
22.01.201820:29
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    В мире

    Давос замело снегом перед открытием форума

    (обновлено: )10410
    Как рассказал мэр Давоса Тарзисиус Кавицель, на данный момент большие проблемы из-за снега, за последние двое суток выпало свыше двух метров, что привело к проблеме.
    Давос замело снегом
    @JavierBlas2

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Швейцарский горнолыжный курорт Давос, где во вторник начинается Всемирных экономический форум, испытывает большие трудности из-за снегопадов, заявил журналистам мэр Давоса Тарзисиус Кавицель.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: от Давоса особых прорывов не ждите

    "На данный момент у нас большие проблемы из-за снега. За последние двое суток выпало свыше двух метров снега, что привело к проблеме, так как мы всегда вывозим снег из Давоса, а сейчас его некуда девать", — сказал Кавицель.

    Он также выразил обеспокоенность ситуацией с лавинной опасностью. В понедельник швейцарский Институт изучения снега и лавин заявил о самом высоком, пятом, уровне лавинной опасности в швейцарских Альпах, в частности, в районе Давоса.

    Мэр отметил, что во вторник лавины будут искусственно спускать, стреляя из специальных пушек с вертолетов, однако для подобных рейсов необходима хорошая погода.

    "Я надеюсь, завтра снегопад прекратится, и у нас будет два-три солнечных дня", — добавил мэр.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    В Измаиле масштабные отключения электричества: комментарий мэра. Видео
    Украина: снежно-дождевой армагеддон