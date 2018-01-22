Давос замело снегом перед открытием форума

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Швейцарский горнолыжный курорт Давос, где во вторник начинается Всемирных экономический форум, испытывает большие трудности из-за снегопадов, заявил журналистам мэр Давоса Тарзисиус Кавицель.

"На данный момент у нас большие проблемы из-за снега. За последние двое суток выпало свыше двух метров снега, что привело к проблеме, так как мы всегда вывозим снег из Давоса, а сейчас его некуда девать", — сказал Кавицель.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией с лавинной опасностью. В понедельник швейцарский Институт изучения снега и лавин заявил о самом высоком, пятом, уровне лавинной опасности в швейцарских Альпах, в частности, в районе Давоса.

Мэр отметил, что во вторник лавины будут искусственно спускать, стреляя из специальных пушек с вертолетов, однако для подобных рейсов необходима хорошая погода.

"Я надеюсь, завтра снегопад прекратится, и у нас будет два-три солнечных дня", — добавил мэр.