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    Одесский губернатор обматерил главу облавтодора за плохую уборку снега

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (127)

    (обновлено: )30210
    Глава Одесской облгосадминистрации не стеснялся в выражениях, разговаривая с руководителем облавтодора. Степанова возмутило качество уборки дорог от снега.
    Губернатор Одесской области Максим Степанов обругал главу автодора за плохую уборку снега
    Сайт города Одессы 048.ua

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов грубо обругал руководителя регионального облавтодора Олега Вариводу.

    Видеозапись телефонного разговора губернатора опубликовал его советник Олег Хомяк (осторожно, нецензурная лексика).

    "Едет впереди, значит, работник на КДМ и на 40-сантиметровый слой снега рассыпает соляную смесь. А за ним — снегоуборочная, которая всю эту историю сгребает,хотя даже школьник скажет, что должно быть наоборот", — возмущался Степанов, добавляя к своей речи матюки и грубые выражения.

    Ранее Степанов попросил правительство предоставить дополнительные аварийные бригады из соседних областей для восстановления электроснабжения в Одесской области.

    Смотрите также: Спасение грузовиков и бензовозов из снежных заносов

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