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    Общество

    Снега в Украине. Власти пока сняли ограничения на движение транспорта

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (119)

    (обновлено: )138
    Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. 

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    В воскресенье, 20 января, все ограничения движения на автодорогах страны сняты, сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Twitter.

    Между тем, сообщается, что ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, из-за ДТП есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки — около 5 км. 

    Также наблюдается замедленное движение на трассе М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы. Движение замедленно из-за большого скопления крупногабаритного транспорта.

    Ранее стало известно, что на территории Украины из-за сложных погодных условий было ограничено движение на автодорогах в семи областях.

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