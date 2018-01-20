Снега в Украине. Власти пока сняли ограничения на движение транспорта

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КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина.

В воскресенье, 20 января, все ограничения движения на автодорогах страны сняты, сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Twitter.

Между тем, сообщается, что ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, из-за ДТП есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки — около 5 км.

Также наблюдается замедленное движение на трассе М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы. Движение замедленно из-за большого скопления крупногабаритного транспорта.

Ранее стало известно, что на территории Украины из-за сложных погодных условий было ограничено движение на автодорогах в семи областях.