В Канаде мужчина случайно разыграл полицию с помощью снежного автомобиля

КИЕВ, 18 янв — РИа Новости Украина. Житель Монреаля Симон Лаприс после сильного снегопада вылепило из снега атвоомбиль, чтобы разыграть коммунальщиков.

Снежный автомобиль получился настолько правдоподобным, что привлекл внимание полиции.

Полицейский осмотрел снежную машину, оставив автору записку "Вы сделали наш вечер".

Лаприс признался, что машину слепил, чтобы "повеселиться в тот прекрасный день", сообщает buzzfeed.com.

Simon Laprise, buzzfeed.com Авто из снега

Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Севастополе темература воздуха составляла +17 тепла, цвели подснежники. Однако атмосферу Нового года жители города создавали себе сами, делая вместо традиционных снеговиков песковиков.