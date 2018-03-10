наверх
10.03.201808:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Максим Степанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Губернатор Одесской области Максим Степанов обругал главу автодора за плохую уборку снега
    Одесский губернатор обматерил главу облавтодора за плохую уборку снега 
    12:00 21.01.2018
    873Украина остановилась в снежных заносах
    Глава Одесской облгосадминистрации не стеснялся в выражениях, разговаривая с руководителем облавтодора. Степанова возмутило качество уборки дорог от снега.
    Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов
    Чрезвычайная ситуация в Одесской области, губернатор просит помощи
    15:50 19.01.2018
    991Украина остановилась в снежных заносах
    Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону.
    Одесский активист Сергей Стерненко
    Одесский губернатор внес залог за активиста "Правого сектора"
    13:38 27.11.2017
    216
    Максим Степанов внес 600 тысяч гривен, чтобы бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко вышел на свободу.Й С
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    Захват воинской части в Одессе. Глава ОГА раскрыл детали
    09:27 02.11.2017
    863
    По словам главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, установленный строителями забор на территории военной части демонтируют, стороны договорились о создании четкого реестра земли.
    Губернатор Одесской области Максим Степанов
    Губернатор Одесской области о концерте Лободы: ей наплевать на Украину
    08:14 04.08.2017
    1780Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Губернатор Максим Степанов заявил, что деньги Светланы Лободы от заработка на концертах в России оказались "превыше Украины". По его словам, концерт исполнительницы запрещать нельзя, однако важна нравственная позиция.
    Забег в поддержку матча за Суперкубок Украины
    Одесский губернатор пробежал 2,5 км в поддержку матча за Суперкубок
    16:30 15.07.2017
    78
    Согласно информации, в пробежке принял участие председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, президент украинской футбольной Премьер-лиги Владимир Генинсон, начальник управления общественной безопасности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.
    Глава Одесской ОГА Максим Степанов и посол Болгарии в Украине Красимир Неделчев Минчев
    Посол потребовал расследовать нападки на болгар под Одессой
    18:04 13.06.2017
    519
    Глава Одесской ОГА Максим Степанов сообщил, что "реакция национал-патриотов не была связана с национальным принципом". При этом он добавил, что власти отреагировали на указанные инциденты.
    Акция в поддержку блокады в Донбассе в Одессе
    Активисты перекрыли проспект перед Одесской ОГА в поддержку блокады
    23:18 14.03.2017
    480Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Перед перекрытием проспекта активисты общались с главой ОГА Максимом Степановым, который пытался убедить их, что, ликвидируя "редут" близ Кривого Торца, власти действовали в рамках закона.
    Губернатор Одесской области Максим Степанов
    Новый губернатор Одесской области заявил о планах на будущее
    16:00 20.01.2017
    471Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    В планах нового одесского губернатора, по его словам, так же решение вопросов привлечения в регион инвестиций, реформирование медицинской отрасли, строительство школ и детских садиков.
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Назначение главы Одесской ОГА. Причем здесь олигархи?
    12:10 13.01.2017
    246
    Политолог Николай Спиридонов в эфире "ГС" заявил, что на посту главы Одесской ОГА Саакашвили занимался созданием информповодов, а не решал проблемы региона.
    Петр Порошенко и Максим Степанов
    А мы и не ждали! Одесса отреагировала на нового главу ОГА
    08:08 13.01.2017
    3984
    Спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что под зданием Одесской облгосадминистрации собралось несколько митингов, но президенту не удалось пообщаться с собравшимися.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили назвал нового одесского губернатора "очередным барыгой"
    16:31 12.01.2017
    754Горячие кавказские парни: Саакашвили vs Аваков
    Михаил Саакашвили утверждает, что Администрация президента позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил ему эфир для ответа на критику Порошенко.
    Порошенко представил новго губернатора Одесской области
    Новый губернатор Одесской области Максим Степанов. Справка
    15:17 12.01.2017
    1667
    Новый губернатор Одесской области Максим Степанов выиграл конкурс на пост главы Одесской областной государственной администрации, объявленный ранее президентом Украины после отставки Михаила Саакашвили.
    Порошенко представил новго губернатора Одесской области. Полная версия
    Порошенко представил нового губернатора Одесской области. Полная версия 
    13:24 12.01.2017
    972
    Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин. Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат "Украина".
    Губернатор Одесской области Максим Степанов
    Порошенко назначил нового губернатора Одесской области
    13:09 12.01.2017
    722
    В ходе представления глава государства отметил, что Максим Степанов, победивший на конкурсе, настроен работать в Украине, а не ездить по заграницам и он человек, который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять.
    Максим Степанов
    Кабмин назначил нового председателя Одесской ОГА
    17:02 21.12.2016
    958"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Накануне директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Максим Степанов победил по итогам конкурса на должность губернатора Одесской области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги