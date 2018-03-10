По словам главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, установленный строителями забор на территории военной части демонтируют, стороны договорились о создании четкого реестра земли.
Губернатор Максим Степанов заявил, что деньги Светланы Лободы от заработка на концертах в России оказались "превыше Украины". По его словам, концерт исполнительницы запрещать нельзя, однако важна нравственная позиция.
Согласно информации, в пробежке принял участие председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, президент украинской футбольной Премьер-лиги Владимир Генинсон, начальник управления общественной безопасности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.
Новый губернатор Одесской области Максим Степанов выиграл конкурс на пост главы Одесской областной государственной администрации, объявленный ранее президентом Украины после отставки Михаила Саакашвили.
Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин. Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат "Украина".
В ходе представления глава государства отметил, что Максим Степанов, победивший на конкурсе, настроен работать в Украине, а не ездить по заграницам и он человек, который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин. Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат "Украина".