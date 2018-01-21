Спасение грузовиков и бензовозов из снежных заносов

Государственная служба ЧС Украины сообщает, что на утро 21 января движение транспорта на участках трассы М-05 Киев — Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечено в обоих направлениях, на подъемах замедлено из-за гололеда.

К расчистке дорог и оказания помощи в буксировке транспорта на данных участках привлечено 51 единиц техники и 110 человек.

Подразделениями ДСНС проведена буксировка 928 автомобилей, оказана помощь более 1200 гражданам.

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