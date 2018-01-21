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    Спасение грузовиков и бензовозов из снежных заносов

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (125)

    (обновлено: )209
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов автомобили
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов автомобили
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов автомобили
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов грузовики
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы

    Государственная служба ЧС Украины сообщает, что на утро 21 января движение транспорта на участках трассы М-05 Киев — Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечено в обоих направлениях, на подъемах замедлено из-за гололеда.

    К расчистке дорог и оказания помощи в буксировке транспорта на данных участках привлечено 51 единиц техники и 110 человек.

    Подразделениями ДСНС проведена буксировка 928 автомобилей, оказана помощь более 1200 гражданам.

    Смотрите также: "Снега по пояс, бензин заканчивается". Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев

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