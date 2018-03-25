наверх
25.03.201815:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Неделя моды в Токио: рот на замке и пугающие маски рестлеров

    (обновлено: )65
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS/Toru Hanai
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS Toru Hanai
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS/Toru Hanai
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS/Toru Hanai
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS/Toru Hanai
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS/Toru Hanai
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS Issei Kato
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    Issei Kato
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS Issei Kato
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS Issei Kato
    Токийская неделя моды
    Токийская неделя моды
    REUTERS Issei Kato

    Рекомендуем

    Финалисты фотоконкурса Sony World Photography 2018Лучшие фото мира: показаны снимки финалистов престижного конкурса08:58 25.03.2018
    Кейт БокАмериканская скромница, ставшая самой высокоплачиваемой моделью мира06:31 25.03.2018
    Акция Час Земли-2018 за рубежомВ мире состоялась акция "Час Земли"01:21 25.03.2018
    Мелисса БейзенКак две капли воды. В сети появилась новый двойник Анджелины Джоли17:55 24.03.2018
    Акция против закона об абортах в ВаршавеНа улицы Варшавы вышли тысячи разгневанных противников закона об абортах13:31 24.03.2018
    Самые удивительные животныеСамые удивительные животные05:26 24.03.2018
    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в КиевеБаррикады и погромы. База "Нацкорпуса" изнутри17:45 23.03.2018
    Диана НарбиковаЮная провинциалка из России стала секс-звездой17:04 23.03.2018
    Общенациональная забастовка во ФранцииВсеобщая забастовка во Франции переросла в беспорядки. Страна в хаосе - СМИ12:41 23.03.2018
    Все фотоленты
    Токийская неделя моды

    В Токио проходит серия модных показов, во время которых дизайнеры представляют свои коллекции сезона осень-зима 2018 года.

    Смотрите также: Дети Пугачевой, Киркорова и Пескова открыли Неделю моды в Москве

    Многие модельеры попытались удивить и шокировать потенциальных покупателей их одежды. CHANU выпустил серию аксессуаров, один из которых представляет собой маску с молнией, застегивающейся на лице.

    Дизайнер Юкихиро Тешима создал коллекцию масок, напоминающих маски рестлеров, которыми они закрывают лица во время боев без правил.

    Смотрите также: Смелая Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии на Неделе моды в Париже

    Ссылки по теме:
    Теги: