Неделя моды в Токио: рот на замке и пугающие маски рестлеров

В Токио проходит серия модных показов, во время которых дизайнеры представляют свои коллекции сезона осень-зима 2018 года.

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Многие модельеры попытались удивить и шокировать потенциальных покупателей их одежды. CHANU выпустил серию аксессуаров, один из которых представляет собой маску с молнией, застегивающейся на лице.

Дизайнер Юкихиро Тешима создал коллекцию масок, напоминающих маски рестлеров, которыми они закрывают лица во время боев без правил.

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