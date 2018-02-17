Мамина копия. Красивая дочь супермодели Синди Кроуфорд покорила мир моды

16-летняя Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, как вихрь ворвалась и покорила мир моды.

В прошлом году девушка, которая невероятно похожа на свою мать, приняла участие во всех ключевых модных показах, а недавно попала на обложку французского Vogue.

Синди не раз признавалась, что всегда готова помочь дочери, ведт она знает изнанку мира моды досконально.

Ранее сообщалось, что модель Сейлор Бринкли Кук, дочь легендарной модели Кристи Бринкли, снялась в откровенной фотосессии в Нью-Йорке для Taylor Ballantyne и на Арубе для Yu Tsai. Снимки красавицы вышли в свежем Sports Illustrated Swimsuit Issue.