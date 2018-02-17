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    Фотоленты

    Мамина копия. Красивая дочь супермодели Синди Кроуфорд покорила мир моды

    (обновлено: )112702
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    kaiagerber

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    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд

    16-летняя Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, как вихрь ворвалась и покорила мир моды.

    В прошлом году девушка, которая невероятно похожа на свою мать, приняла участие во всех ключевых модных показах, а недавно попала на обложку французского Vogue. 

    Синди не раз признавалась, что всегда готова помочь дочери, ведт она знает изнанку мира моды досконально.

    Ранее сообщалось, что модель Сейлор Бринкли Кук, дочь легендарной модели Кристи Бринкли, снялась в откровенной фотосессии в Нью-Йорке для Taylor Ballantyne и на Арубе для Yu Tsai. Снимки красавицы вышли в свежем Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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