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02.01.201819:44
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    Фотоленты

    В Лондоне 57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды

    (обновлено: )168
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance
    57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды
    instagram.com/dinneranddance

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    57-летний продавец овощей  и фруктов Лэнс Волш, который торгует в лондонском районе Сохо, не планировал становиться иконой стиля.

    Но любовь к моде, которая развилась с раннего детства, взяла свое. Люди со всего Лондона стали искать суперстильного продавца, который умело комбинирует цветастые легинсы, куртки с яркими принтами, толстовки и шубы с надписями.

    Волш своим примером показывает, что даже если ты продавец фруктов, но любишь свою работу, каждый день может быть праздником.

    Ранее сообщалось, что модель plus-size Табриа Мейджорс на своей странице в Instagram доказывает, что может выглядеть не хуже девушек с Victoria’s Secret.

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