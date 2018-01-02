В Лондоне 57-летний продавец овощей стал иконой уличной моды

57-летний продавец овощей и фруктов Лэнс Волш, который торгует в лондонском районе Сохо, не планировал становиться иконой стиля.

Но любовь к моде, которая развилась с раннего детства, взяла свое. Люди со всего Лондона стали искать суперстильного продавца, который умело комбинирует цветастые легинсы, куртки с яркими принтами, толстовки и шубы с надписями.

Волш своим примером показывает, что даже если ты продавец фруктов, но любишь свою работу, каждый день может быть праздником.

Ранее сообщалось, что модель plus-size Табриа Мейджорс на своей странице в Instagram доказывает, что может выглядеть не хуже девушек с Victoria’s Secret.