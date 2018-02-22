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    Неделя моды: игроки "Ромы" обули валенки во время матча против "Шахтера"

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    Итальянским футболистам пришлось нелегко не только из-за проигранного матча, но и из-за морозов в Харькове. Технический персонал "Ромы" нашел запасным игрокам кожаные валенки.
    Игроки Ромы меряют кожаные валенки во время матч Лиги Чемпионов в Харькове
    Фото twitter.com/ASRomaEN

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Игроки итальянской "Ромы" были шокированы холодами в день матча Лиги Чемпионов УЕФА против донецкого "Шахтера".

    Напомним, игра, которая проходила 21 февраля в Харькове, завершилась победой горняков со счетом 2:1.

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    Запасным футболистам итальянского клуба пришлось тяжело на скамейке у кромки поля. Чтобы согреться они обули огромные кожаные валенки, предоставленные им техническими сотрудниками команды.

    Напомним, вечером 21 февраля в центре Харькова произошла массовая драка футбольных фанатов "Шахтера" и "Ромы". По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи.

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