Неделя моды: игроки "Ромы" обули валенки во время матча против "Шахтера"

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Игроки итальянской "Ромы" были шокированы холодами в день матча Лиги Чемпионов УЕФА против донецкого "Шахтера".

Напомним, игра, которая проходила 21 февраля в Харькове, завершилась победой горняков со счетом 2:1.

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Запасным футболистам итальянского клуба пришлось тяжело на скамейке у кромки поля. Чтобы согреться они обули огромные кожаные валенки, предоставленные им техническими сотрудниками команды.

Напомним, вечером 21 февраля в центре Харькова произошла массовая драка футбольных фанатов "Шахтера" и "Ромы". По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи.

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