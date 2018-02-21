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    Фотоленты

    Неделя дурацкой моды: платья-презервативы и одежда из матрасов

    (обновлено: )420
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне
    London Fashion Week
    Неделя моды в Лондоне
    REUTERS Paul Hackett
    Неделя моды в Лондоне
    REUTERS Paul Hackett
    Неделя моды в Лондоне
    REUTERS Paul Hackett
    Неделя моды в Лондоне
    REUTERS Paul Hackett
    Неделя моды в Лондоне
    London Fashion Week
    Неделя моды в Лондоне
    London Fashion Week
    Неделя моды в Лондоне
    London Fashion Week
    Неделя моды в Лондоне
    London Fashion Week
    Неделя моды в Лондоне
    REUTERS Paul Hackett
    Неделя моды в Лондоне
    London Fashion Week
    Неделя моды в Лондоне
    REUTERS Paul Hackett

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    В Лондоне началась неделя высокой моды, в ходе которой дизайнеры представляют лучшие образцы одежды.

    Однако на важнейшем событии fashion-индустрии помимо именитых дизайнеров, в мероприятии ежегодно принимают участие модельеры, который поднимают дурацкие наряды на новый уровень.

    Смотрите также: Неделя моды в Париже: мизерный купальник, громадный платок и листья на голове

    В итоге, на подиум вышли модели в платьях-презервативах, нарядах из надувных матрасов и в обуви в форме лица Дональда Трампа.

    Смотрите также: Бывает и такое. Как 10-летний "дрэг-квин" покоряет модные подиумы

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