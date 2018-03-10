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    Korean Air

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Возгорание левого двигателя авиалайнера Boeing 777 в аэропорту Токио
    В токийском аэропорту загорелся Boeing-777: кадры с места событий 
    10:07 27.05.2016
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    В пятницу произошло возгорание левого двигателя авиалайнера Boeing777, принадлежащего авиакомпании Korean Air. Лайнер вырулил на взлетно-посадочную полосу для взлета, когда было обнаружено появление дыма в районе крыла.
    Самолет Czech Airlines
    Бортпроводники CSA Czech Airlines отменили забастовку
    04:41 25.10.2014
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    В ответ на решение профсоюза провести 30 октября забастовку бортпроводников и тем самым поставить под угрозу полетный режим компании, ее руководители намеревались обратиться в суд для отмены стачки. Но в итоге обе стороны нашли компромиссный вариант.
    Аэродром. Архивное фото
    Чешская Czech Airlines уволит 36% персонала из-за кризиса в Украине
    01:14 24.09.2014
    213Мировая реакция на события в Украине
    Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines решила уволить 36% персонала из-за кризиса в Украине и связанного с ним резкого падения числа пассажиров из России и других постсоветских стран, сообщает пражское интернет-издание Novinky.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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