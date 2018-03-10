В пятницу произошло возгорание левого двигателя авиалайнера Boeing777, принадлежащего авиакомпании Korean Air. Лайнер вырулил на взлетно-посадочную полосу для взлета, когда было обнаружено появление дыма в районе крыла.
В ответ на решение профсоюза провести 30 октября забастовку бортпроводников и тем самым поставить под угрозу полетный режим компании, ее руководители намеревались обратиться в суд для отмены стачки. Но в итоге обе стороны нашли компромиссный вариант.
Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines решила уволить 36% персонала из-за кризиса в Украине и связанного с ним резкого падения числа пассажиров из России и других постсоветских стран, сообщает пражское интернет-издание Novinky.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".