наверх
19.12.201718:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Оригинальные и полезные устройства разместили в туалете одной из станций Токио

    (обновлено: )28110
    По словам пользователей интернет, воспользовавшимися нововведениями, пассажиры с большими чемоданами могут оставить свои вещи у входа, облегчив тем самым свой поход в туалет.
    В центре Токио в туалете ж/д станции устроили терминал для багажа
    @skull_greenbull

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В туалетах на одной из железнодорожных станций в центре Токио появился терминал для багажа. Пассажиры с большими чемоданами могут оставить свои вещи у входа, облегчив тем самым свой поход в туалет, сообщают в соцсети Twitter.

    Смотрите также: Жуткие скульптуры австралийской художницы из кукольных частей тела

    Ранее сообщалось, что администрация одного из кафе в Японии с креативом подошла к выходу из ситуации, когда в туалете заведения заканчивается бумага. Стены практически полностью завешены держателями для туалетной бумаги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент