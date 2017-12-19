Оригинальные и полезные устройства разместили в туалете одной из станций Токио

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В туалетах на одной из железнодорожных станций в центре Токио появился терминал для багажа. Пассажиры с большими чемоданами могут оставить свои вещи у входа, облегчив тем самым свой поход в туалет, сообщают в соцсети Twitter.

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Ранее сообщалось, что администрация одного из кафе в Японии с креативом подошла к выходу из ситуации, когда в туалете заведения заканчивается бумага. Стены практически полностью завешены держателями для туалетной бумаги.