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    Парламент Канады

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Флаг Канады
    Палата общин Канады приняла аналог "закона Магнитского"
    02:17 05.10.2017
    241США - Россия: санкции преткновения
    В случае одобрения Сенатом вступивший в силу документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, в том числе россиян, которые причастны к нарушению прав человека.
    Флаги Украины и Канады
    Сенат Канады абсолютным большинством поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной
    04:18 08.03.2017
    219
    После утверждения сенатом следующим шагом со стороны Канады на пути ко вступлению соглашения о свободной торговле в силу станет его подписание генерал-губернатором.
    Флаг Канады
    Парламент Канады одобрил нанесение авиаударов по позициям ИГ в Сирии
    05:23 31.03.2015
    52
    Согласно новому плану, миссия Канады против ИГ была продлена до 30 марта 2016 года. Как заявил СМИ высокопоставленный источник в правительстве, ВВС Канады могут начать наносить удары по позициям боевиков в ближайшие дни.
    Ситуация в Оттаве
    Канада ужесточит законодательство после стрельбы в Оттаве
    19:51 24.10.2014
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    Ранее премьер-министр страны Стивен Харпер заявил, что Канада рассматривает возможность расширения полномочий служб безопасности в связи со стрельбой у военного мемориала.
    В Оттаве канадский парламент вернулся к работе. Видео
    В Оттаве канадский парламент вернулся к работе 
    03:55 24.10.2014
    58Стрельба в мечети Квебека
    На церемониальном открытии заседания Палаты общин депутаты аплодисментами приветствовали парламентского пристава Кевина Викерса, который накануне застрелил злоумышленника, прорвавшегося в здание.
    Полицейский Канады. Архивное фото
    Полиция Канады будет охранять премьера круглосуточно, "где бы он не находился"
    02:28 24.10.2014
    101Стрельба в мечети Квебека
    Полиция приняла новый режим работы, согласно которому охрана будет находится с премьер-министром 24 часа в сутки, где бы он не находился, заявил глава канадской полиции Боб Полсон.
    Ситуация возле парламента в Оттаве
    Канада ускорит процесс по расширению полномочий спецслужб - премьер
    17:58 23.10.2014
    42
    Стрельба в Оттаве началась утром 22 октября у военного мемориала. 32-летний уроженец Канады Мишель Зихаф-Бибо застрелил из дробовика солдата почетного караула.
    Ситуация в Оттаве
    Арестован мужчина, проникший на территорию военного мемориала в Оттаве
    17:39 23.10.2014
    38Стрельба в мечети Квебека
    По информации полиции Оттавы, арест произошел незадолго до того, как премьер-министр Канады Стивен Харпер возложил венок в память о погибшем солдате.
    Здание Парламента Канады
    Парламент Канады возобновит работу в нормальном режиме
    05:41 23.10.2014
    86Стрельба в мечети Квебека
    Парламент возобновит работу в четверг в нормальном режиме, говорится в сообщении, размещенном в официальном микроблоге министра человеческих ресурсов и социального развития страны Джейсона Кенни в Twitter.
    Ситуация возле здания парламента в Оттаве
    Выстрелы слышны в здании парламента в столице Канады - СМИ
    17:34 22.10.2014
    228Стрельба в мечети Квебека
    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу возле здания канадского парламента.
    Флаг Канады
    Неизвестный открыл стрельбу возле парламента Канады
    17:15 22.10.2014
    92Стрельба в мечети Квебека
    Стрельба произошла возле Военного мемориала канадского парламента, полиция прибыла на место происшествия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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