Согласно новому плану, миссия Канады против ИГ была продлена до 30 марта 2016 года. Как заявил СМИ высокопоставленный источник в правительстве, ВВС Канады могут начать наносить удары по позициям боевиков в ближайшие дни.
Парламент возобновит работу в четверг в нормальном режиме, говорится в сообщении, размещенном в официальном микроблоге министра человеческих ресурсов и социального развития страны Джейсона Кенни в Twitter.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".