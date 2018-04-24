Атака в Канаде: безжалостный водитель давил пешеходов на тротуаре

В Канаде произошла трагедия: 23 апреля в Торонто микроавтобус наехал на пешеходов. Полиция установила личность водителя — им оказался 25-летний Алек Минассян, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности и не попадавший в поле зрения правоохранителей.

По последним данным, жертвами атаки в Торонто стали 10 человек, еще 15 получили ранения.

По словам главы полиции Торонто Марка Саундерса, Минассян наехал на людей намеренно, но указаний на теракт на данный момент нет.

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