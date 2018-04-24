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    Фотоленты

    Атака в Канаде: безжалостный водитель давил пешеходов на тротуаре

    (обновлено: )280
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Saul Porto
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Carlo Allegri
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Chris Donovan
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Chris Donovan
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Saul Porto
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Carlo Allegri
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Carlo Allegri
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Saul Porto
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Saul Porto
    Наезд фургона на толпу людей в Канаде
    REUTERS Chris Donovan

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    В Канаде произошла трагедия: 23 апреля в Торонто микроавтобус наехал на пешеходов. Полиция установила личность водителя — им оказался 25-летний Алек Минассян, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности и не попадавший в поле зрения правоохранителей.

    По последним данным, жертвами атаки в Торонто стали 10 человек, еще 15 получили ранения.

    По словам главы полиции Торонто Марка Саундерса, Минассян наехал на людей намеренно, но указаний на теракт на данный момент нет.

    Смотрите также: В Запорожской области по дороге бегал голый мужчина

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