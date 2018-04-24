наверх
24.04.201823:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    Смертельные наезд в Торонто. Водитель оставил загадочное сообщение

    Тема:

    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов (254)

    (обновлено: )70
    25-летний Алек Миняссян, который наехал на пешеходов в Торонто, в результате чего погибли 10 человек и еще 15 были ранены, за несколько минут до выезда оставил загадочное послание на своей странице в Facebook.
    Микроавтобус въехал в толпу людей в Торонто
    @CBCNews

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Мужчина, который наехал на пешеходов в Торонто, убив 10 человек, за несколько минут до выезда оставил загадочное послание на своей странице в Facebook, сообщил во вторник журналистам сержант полиции города Грэм Гибсон.

    Наезд на пешеходов в Торонто. Видео
    Facebook chastime
    Смертельный наезд на пешеходов в Торонто. Кадры с места ЧП

    В понедельник, 23 апреля, микроавтобус, за рулем которого был 25-летний Алек Миняссян, наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Мотивы действий водителя остаются неизвестными.

    Смотрите также: Атака в Канаде: безжалостный водитель давил пешеходов на тротуаре

    "Как сообщали СМИ, обвиняемый, судя по всему, опубликовал загадочное сообщение в Facebook за несколько минут до того, как он поехал на арендованном минивэне, направился на Янг-стрит и выехал на полный людей тротуар", — сказал полицейский.

    Его выступление транслировалось в Youtube-канале полиции Торонто.

    Гибсон, сославшись на тайну следствия, не стал отвечать на вопросы о возможном мотиве нападавшего и о содержании сообщения.

    Смотрите также: Опубликованы шокирующие кадры первых минут после аварии в Кривом Роге

    Ранее министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку