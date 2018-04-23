наверх
24.04.201800:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    Резко увеличилось число жертв наезда на пешеходов в Торонто

    (обновлено: )13801
    Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", ни отказался спекулировать на тему возможного террористического акта.
    Наезд на пешеходов в Торонто
    @CTVNews

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто, заявил заместитель шефа городской полиции Питер Юэн.

    Момент наезда автобуса на пешеходов около станции метро «Славянский бульвар» в Москве
    RT на русском
    Момент наезда автобуса на пешеходов у станции метро в Москве

    "Мы можем подтвердить, что на настоящий момент погибли девять людей и 16 получили ранения", — сказал он на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось об одном погибшем и о пяти пострадавших в результате наезда. 

    Читайте также: G7 и миротворцы на Донбассе. Украина ничего не решает — Рудяков

    Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта. По его словам, пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

    @CTVNews
    Наезд на пешеходов в Торонто

    Ранее СМИ опубликовали первый допрос водителя Mazda на месте смертельного ДТП в Кривом Роге.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии