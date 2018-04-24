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    Возросло число жертв наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто

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    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов (252)

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    Накануне микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. По последним данным, жертвами наезда стали 10 человек.
    Наезд на пешеходов в Торонто. Полиция на месте ЧП
    @CTVNews

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Жертвами наезда на пешеходов в канадском Торонто стали 10 человек, еще 15 получили ранения, заявил глава местной полиции Марк Саундерс, пресс-конференция транслировалась в эфире телеканала CTV.

    Наезд на пешеходов в Торонто. Видео
    Facebook chastime
    Смертельный наезд на пешеходов в Торонто. Кадры с места ЧП

    Ранее сообщалось о 9 погибших и 16 пострадавших.

    В понедельник, 23 апреля, микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

    Мотивы действий водителя пока не установлены, однако версия теракта на данный момент является наиболее приоритетной для следствия. 

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