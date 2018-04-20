Опубликованы шокирующие кадры первых минут после аварии в Кривом Роге

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Опубликовано видео с места масштабной аварии в Кривом Роге, где 17 апреля в результате ДТП погибли 10 человек.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более десяти пострадали.

Неизвестный спустя несколько дней опубликовал видео, как другой автобус проезжает место столкновения. На кадрах видны пассажиры разбитой маршрутки, выпавшие из автобуса и получившие тяжелые трамвы.

"Может допомогти, чи шо?— А чем ты поможешь?" — такой диалог ведут между собой люди, снимающие инцидент на видео (18+, осторожно нецензурная лексика).

Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

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