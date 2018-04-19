наверх
19.04.201814:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Общество

    ДТП в Кривом Роге. Подозреваемого решили не везти на суд в Днепр

    Тема:

    Масштабное ДТП в Кривом Роге (24)

    (обновлено: )142
    Водитель не может присутствовать на избрании меры пресечения в Бабушкинском суде Днепра, так как у него обострилось онкозаболевание. Заседание пройдет в режиме видеоконференции.
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мужчину, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области, не будут везти в Бабушкинский суд Днепра, который в четверг изберет ему меру пресечения, сообщает Первый городской.

    К месту аварии в Кривом Роге горожане несут цветы
    1tv.kr.ua
    Последний маршрут. Все подробности жуткого ДТП в Кривом Роге

    Заседание пройдет в режиме видеоконференции с Саксаганским судом Кривого Рога. 

    Водитель не может присутствовать на избрании меры пресечения, так как у мужчины обострилось онкологическое заболевание.

    Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла во вторник. В результате ДТП, по данным полиции, девять человек погибли и 21 пострадал. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге