ДТП в Кривом Роге. Подозреваемого решили не везти на суд в Днепр

Фото 1tv.kr.ua

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мужчину, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области, не будут везти в Бабушкинский суд Днепра, который в четверг изберет ему меру пресечения, сообщает Первый городской.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции с Саксаганским судом Кривого Рога.

Водитель не может присутствовать на избрании меры пресечения, так как у мужчины обострилось онкологическое заболевание.

Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла во вторник. В результате ДТП, по данным полиции, девять человек погибли и 21 пострадал. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля.