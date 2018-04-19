Дочь погибшей в Кривом Роге сообщила детали о матери

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Дочь одной из погибших в результате аварии в Кривом Роге Екатерина Коротич корит себя за то, что не смогла уговорить мать Аллу уйти на пенсию.

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"С самого детства, когда я видела, что она на трех работах — с 10 лет —15 лет, я все не могла дождаться момента, когда же я наконец стану на ноги и маме теперь буду помогать. Но она не соглашалась. Я ее так просила, и мне так хотелось, чтобы ей помочь, чтобы она пожила для себя, чтобы она путешествовала", — цитирует девушку ТСН.

kp.ua Алла Коротич

Количество погибших в криворожской трагедии возросло до девяти. В больнице скончался один из травмированных. В больнице остаются 14 пострадавших, один человек в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Большинство погибших будут хоронить в четверг, организацию похорон взяло на себя металлургическое предприятие, где они работали. На государственных учреждениях и органах местного самоуправления приспущены государственные флаги, в городе отменены все развлекательные мероприятия.

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Алла Коротич проработала на "Арселор-Миттал" 18 лет, у нее двое взрослых дочерей.

Установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.