Бунт в Закарпатье: люди перекрыли трассу из-за выхода на свободу убийцы

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В селе Нижняя Апша Закарпатской области около 500 человек блокировали трассу международного значения, требуя задержания подростка, подозреваемого в убийстве.

В Тячевском районе Закарпатской области расследуется уголовное дело по факту убийства 14 марта, когда в результате ссоры девятиклассников один из них зарезал своего ровесника. Убийца нанес жертве многочисленные ножевые ранения.

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На время следствия суд поместил подростка под домашний арест, однако подозреваемый не выполнял решения суда и свободно гулял по селу. Это и стало причиной массовых волнений.

На место беспорядков прибыл начальник Управления Нацполиции Закарпатской области Роман Стефанищин. В его присутствие полицейские увезли подозреваемого в отделеение, чтобы избежать самосуда толпы.

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