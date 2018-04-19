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    Бунт в Закарпатье: люди перекрыли трассу из-за выхода на свободу убийцы

    (обновлено: )55370
    Причиной массовых волнений стало то, что подозреваемый в убийстве сверстника 14-летний подросток нарушил решение суда о домашнем аресте. Когда люди увидели его разгуливающим на улице, то едва не устроили самосуд.
    Видео Mukachevo.net

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В селе Нижняя Апша Закарпатской области около 500 человек блокировали трассу международного значения, требуя задержания подростка, подозреваемого в убийстве.

    В Тячевском районе Закарпатской области расследуется уголовное дело по факту убийства 14 марта, когда в результате ссоры девятиклассников один из них зарезал своего ровесника. Убийца нанес жертве многочисленные ножевые ранения.

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    На время следствия суд поместил подростка под домашний арест, однако подозреваемый не выполнял решения суда и свободно гулял по селу. Это и стало причиной массовых волнений.

    На место беспорядков прибыл начальник Управления Нацполиции Закарпатской области Роман Стефанищин. В его присутствие полицейские увезли подозреваемого в отделеение, чтобы избежать самосуда толпы.

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