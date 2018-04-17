Масштабная авария в Кривом Роге. Число погибших продолжает расти

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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Кривом Роге погибли не менее десяти человек, сообщает местное издание "Первый Криворожский".

По данным издания, 8 человек погибли на месте происшествия, а источники в больнице сообщили, что еще две жертвы ДТП в Кривом Роге скончались в больнице. Информацию о десяти погибших также подтверждает местное издание "Весь Кривой Рог".

По сведениям полиции, после аварии в больницу доставили 18 пострадавших.

В первые минуты после трагического ДТП сообщалось о семи погибших при столкновении. Позднее стало известно, что число жертв выросло до 8 человек.

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"Первый Криворожский" опубликовал информацию о том, что в момент аварии маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал".