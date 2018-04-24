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    Установлена личность водителя, сбившего пешеходов в Торонто

    Тема:

    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов (251)

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    По данным СМИ, водителя зовут Алек Минассян, ранее он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий также пока не установлены, однако версия теракта на данный момент является наиболее приоритетной.
    Наезд на пешеходов в Торонто
    @CTVNews

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Полиция Торонто установила личность водителя, ранее совершившего наезд на пешеходов, сообщает телеканал CTV со ссылкой на источники.

    Наезд на пешеходов в Торонто. Видео
    Facebook chastime
    Смертельный наезд на пешеходов в Торонто. Кадры с места ЧП

    По данным телеканала, водителя зовут Алек Минассян (Alek Minassian), ранее он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий также пока не установлены.

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    Заместитель шефа городской полиции Питер Юэн ранее заявил, что по меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

    В то же время агентство Рейтер со ссылкой на спецслужбы США сообщает, что следователи рассматривают версию теракта как наиболее вероятную причину происшествия в Торонто. 

    "Источник сообщил, что нет никаких оснований полагать, что инцидент, во время которого арендованный фургон протаранил толпу, был несчастным случаем", — передает агентство.

    Спецслужбы США традиционно оказывают помощь канадским коллегам в случае значительных происшествий.

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