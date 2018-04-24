Установлена личность водителя, сбившего пешеходов в Торонто

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Полиция Торонто установила личность водителя, ранее совершившего наезд на пешеходов, сообщает телеканал CTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, водителя зовут Алек Минассян (Alek Minassian), ранее он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий также пока не установлены.

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Заместитель шефа городской полиции Питер Юэн ранее заявил, что по меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

В то же время агентство Рейтер со ссылкой на спецслужбы США сообщает, что следователи рассматривают версию теракта как наиболее вероятную причину происшествия в Торонто.

"Источник сообщил, что нет никаких оснований полагать, что инцидент, во время которого арендованный фургон протаранил толпу, был несчастным случаем", — передает агентство.

Спецслужбы США традиционно оказывают помощь канадским коллегам в случае значительных происшествий.