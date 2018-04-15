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    Экс-инспектор ООН назвал вещество, которым на самом деле отравили Скрипалей

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    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Фото telegraph.co.uk

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Бывший инспектор ООН в Ираке и эксперт по химическому оружию Антон Уткин считает, что Сергей и Юлия Скрипаль, вероятно, были отравлены химикатом BZ, который никогда не находился в арсенале России, но производился в США.

    Ранее сообщалось, что Москва получила конфиденциальную информацию из швейцарской лаборатории в городе Шпица по инциденту в Солсбери. Согласно этим данным, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химикатом BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, а клиническая картина выздоровления Скрипалей подтверждает выводы швейцарских ученых, сообщил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

    По словам Антона Уткина, Великобритания совершила ошибку, попросив ОЗХО распространить подобный отчет об инциденте в Солсбери среди государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия, так как чем больше информации будет публиковаться, тем больше вопросов возникнет к Лондону.

    "Полагаю, что именно из этого отчета ОЗХО Россия узнала, что лаборатория в швейцарском городе Шпица обнаружила в пробах с места инцидента в Солсбери следы боевого отравляющего вещества BZ. Оно крайне редко приводит к гибели, и для этого его концентрация должна быть очень высокой. В то же время BZ действует именно на нервную систему", — сказал Уткин телеканалу RT.

    При этом эксперт отметил, что BZ никогда не находился в арсенале России и СССР, но производился Соединенными Штатами.

    "Это отравляющее вещество стояло на вооружении США и производилось в стране с 1962 по 1965 год. В арсенале СССР и России данного отравляющего вещества не было", — добавил Уткин.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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