Правоохранители идентифицировали подозреваемых по делу Скрипалей – СМИ

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет газета Telegraph.

По данным издания, представители властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда на данный момент пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, пишет газета.

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Следователи на условиях анонимности сообщили изданию, что ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым в деле Скрипалей — из-а напряженных отношений между странами.

Официальный представитель полиции заявил газете, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.