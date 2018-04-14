Отравление Скрипалей. Лавров сообщил о новых выводах ученых

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии.

По словам Лаврова, в РФ и СССР такое вещество не производилось.

"Нам стало известно по информации из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц, информация была получена на условиях конфиденциальности. Специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, образцов, которые были по линии ОЗХО отобраны на месте происшествия в Солсбери. И эта лаборатория в городе Шпиц, в которой, я убеждён, работают профессиональные, дорожащие своей репутацией учёные, пришла к следующим результатам", — сказал Лавров, выступая на заседании СВОП.

"Сейчас буду цитировать дословно то, что они направили в ОЗХО в качестве своего заключения. "По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырёх суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", — сказал Лавров.

По его словам, Москва также обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в швейцарском городе Шпиц не была принята во внимание.

"Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе", — сказал Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), комментируя распространенный ранее доклад ОЗХО.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.