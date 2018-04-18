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    Британия готова ответить на вопросы РФ по "делу Скрипалей"

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (215)

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    Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс сообщила, что Россия получит ответы в рамках 10-дневного срока, то есть до 23 апреля.
    Следственные действия по факту отравления Скрипалей
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Великобритания даст ответ на вопросы РФ по "делу Скрипалей" в течение 10 дней с момента их получения — до 23 апреля, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

    Заседание Совбеза ООН по делу Скрипалей. Видео
    RT на русском/Youtube
    Заседание Совбеза ООН по "делу Скрипалей"

    "Тринадцатого апреля РФ передала Великобритании список вопросов в соответствии со статьей 9 Конвенции о запрещении химоружия. Мы ответим как можно скорее, точно в рамках 10-дневного срока, который предписан Конвенцией", — сказала Пирс в СБ ООН.

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    "Россия заявила, что запрос был срочный, и потребовала ответа не позднее 17 апреля, но мы не ответили, потому что у нас есть десять дней", — добавила Пирс.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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