Британия готова ответить на вопросы РФ по "делу Скрипалей"

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Великобритания даст ответ на вопросы РФ по "делу Скрипалей" в течение 10 дней с момента их получения — до 23 апреля, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Тринадцатого апреля РФ передала Великобритании список вопросов в соответствии со статьей 9 Конвенции о запрещении химоружия. Мы ответим как можно скорее, точно в рамках 10-дневного срока, который предписан Конвенцией", — сказала Пирс в СБ ООН.

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"Россия заявила, что запрос был срочный, и потребовала ответа не позднее 17 апреля, но мы не ответили, потому что у нас есть десять дней", — добавила Пирс.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.