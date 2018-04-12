Дело Скрипалей. Британия созывает Совбез ООН по докладу ОЗХО

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери, сообщает постпредство страны при ООН.

"Великобритания запросила проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери. Ожидаем, что оно состоится на следующей неделе", — говорится в сообщении миссии в Twitter.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.