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    В мире

    Скотланд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (200)

    (обновлено: )1067010
    Юлия Скрипаль подтвердила, что ее выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля. Она добавила, что пока не собирается обращаться за консульской поддержкой России.
    Юлия Скрипаль
    Yulia Skripal/Facebook via REUTERS

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии после отравления в Солсбери, говорится в заявлении его дочери Юлии, опубликованном Скотланд-Ярдом.

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    "Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", — сказано в заявлении женщины.

    Она также сообщила, что пока не собирается обращаться за консульской поддержкой России.

    "У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которые любезно предложили мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", — заявила она.

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    Дочь Скрипаля уточнила, что не желает общаться с журналистами и просит свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.

    "Я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я недостаточно сильна для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ, как я надеюсь однажды сделать. До тех пор я хочу попросить, чтобы никто не обращался ко мне или к моему отцу… Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения – не мои и не моего отца", — отмечается в заявлении Юлии Скрипаль.

    "На данный момент я не хочу говорить с прессой или с медиа и прошу понимания и терпения в то время, пока я пытаюсь свыкнуться с моей нынешней ситуацией", — отмечается в нем.

    В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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