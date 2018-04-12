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    ОЗХО завершила изучение инцидента с отравлением Скрипалей

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (202)

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    Представитель МИД Великобритании отметил, что экспертов попросили "распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать основные выводы".
    Следственные действия по факту отравления Сергея и Юлии Скрипалей
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и уже в четверг направят его всем странам-членам организации, пишет газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД.

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    "В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", — заявил представитель ведомства.

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    "Мы попросили их распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать основные выводы, чтобы все могли их увидеть в 12.00 (14.00 по Киеву)", — сказал он.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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