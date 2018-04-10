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    Россия

    РФ ответила на статью главы МИД Британии о 29 версиях отравления Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (196)

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    Посольство РФ считает неуместными утверждения, что химическое вещество, которым, по заявлениям британской стороны, были отравлены Скрипали, имеет российское происхождение.
    Посольство РФ в Великобритании
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Посольство России в Великобритании сообщило, что ни одна из насчитанных министром иностранных дел Борисом Джонсоном 29 российских теорий относительно отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не была предложена правительством РФ, так как Москва не выдвигает обвинений без доказательств.

    Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в своем материале для газеты Sunday Times, что РФ создала 29 теорий относительно отравления Скрипалей. Он напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время опубликует результаты экспертизы вещества, которым были отравлены Скрипали, и обвинил РФ в том, что она начала "дискредитировать вердикт" организации. Джонсон сравнил требование России присоединиться к работе над расследованием инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО с попыткой водителя, подозреваемого в нетрезвом вождении, использовать свой алкотестер.

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    "Это неправда, что какие-либо из этих версий были предложены российским правительством. Мы не привыкли обвинять кого-либо в отсутствие фактов", — сообщается в заявлении посольства. Отмечается, что Британия не предоставила доказательств, подтверждающих официальную версию о виновном в отравлении. Из-за отсутствия конкретных фактов "естественно, что российские эксперты, журналисты и представители общественности выдвигают много теорий о том, что могло произойти".

    Посольство также высказалось в отношении утверждений, что химическое вещество, которым, по заявлениям британской стороны, были отравлены Скрипали, имеет российское происхождение.

    "Говорить о нервно-паралитическом веществе как о "типе, производившимся в России", так же уместно, как говорить, что все персональные компьютеры "типа, производившегося в США", — сообщили в посольстве.

    Там также прокомментировали сравнение Джонсоном требования России присоединиться к работе над расследованием инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО с попыткой водителя, подозреваемого в нетрезвом вождении, использовать свой алкотестер. "Свой или нет, но водитель, подозреваемый в нетрезвом вождении, имеет полное право удостовериться, что алкотестер высокого качества и в хорошем состоянии и его не подделали", — сообщается в заявлении.

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    Также в газете Джонсон заявил, что британское правительство располагает информацией о том, что в течение последнего десятилетия Россия изучила способы доставки нервно-паралитических агентов, "вероятнее всего, для убийства", и в рамках этой программы произвела и накопила небольшое количество отравляющего вещества.

    В ответ на это посольство отметило, что производство химического оружия в России прекратилось в 1992 году, а в 2017 году ОЗХО подтвердила его полную ликвидацию. "Если у Британии есть информация о том, что Россия производит химические вещества для военных целей в нарушение ее обязательств, почему она (Британия) молчала в ОЗХО?" — задают вопрос сотрудники посольства.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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